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"Визнай помилки і піди з бригади": у "Маґурі" жорстко розкритикували Маркуса

12 липня 2023 12:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
"Визнай помилки і піди з бригади": у "Маґурі" жорстко розкритикували Маркуса
Скандальний сержант 47-ої бригади Валерій Маркус. Фото: скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Скандальний сержант Валерій Маркус піарився на чужих досягненнях і вчиняв тиск на пресофіцерку бригади "Маґура" Анастасію Блищик. Тому він має публічо вибачитися і піти з бригади. 

Про це написав головний сержант роти БпЛА 47-ої бригади "Маґура" Рустам Мустафаєв.

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Спростування заяв Маркуса

Рустам Мустафаєв заявив, що слова Валерія Маркуса про некомпетентність офіцерів бригади "Маґурі" та приниження сержантів є неправдою.

За словами Мустафаєва, він взагалі не стикався з такими явищами. "Абсолютно всі офіцери вищого командування на прямому звʼязку зі мною, щоб створити максимально сприятливі умови для забезпечення ефективної роботи нашого підрозділу", — наголосив головний сержант роти безпілотників.

Звинувачення на адресу скандаліста

Далі Мустафаєв звинуватив скандального головного сержанта бригади у прагненні піару.

"Маркус один раз бере участь у штурмі, знімає на відео результат чужої роботи і потім публікує купу відосів, щоб пропіарити свою особистість на крові своїх побратимів", — наголосив військовий.

Також Рустам Мустафаєв заявив, що Валерій Маркус займався систематичним булінгом пресофіцерки 47-ої бригади Анастасії Блищик.

За словами головного сержанта роти БпЛА, Маркус вимагав від Блищик піарити його у своїй роботі.

"Я сподіваюся, що Маркус знайде в собі краплину мужності вчинити правильно і публічно вибачитися перед нею, і світ ніколи не побачить відео, де головний сержант бригади погрожує і кричить на пані Анастасію "Завали *б*ло" і решту лайки", — підкреслив Мустафаєв.

Він також зазначив, що найкращим варіантом для Валерія Маркуса буде публічно визнати свої помилки і піти з бригади.

Звинувачення на адресу Валерія Маркуса
Звинувачення на адресу Валерія Маркуса

Нагадаємо, раніше головний сержант 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус подав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду.

Маркус заявив про "систематичне приниження сержантського корпусу бригади", а заступника командира бригади назвав "аморальним дегенератом".

Командир бригади підполковник Олександр Сак відреагував на цей демарш, закликавши усіх припинити чвари і зосередитися на звільненні української землі.

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