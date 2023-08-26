Власти Краматорска прокомментировали ракетный обстрел города

Обстрел Краматорска. Фото: google

В субботу, 26 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску. В результате обстрела была повреждена газовая система.

Об этом сообщает Краматорский городской совет.

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"В результате ракетного удара были повреждены газовые сети", — говорится в сообщении.

Краматорский горсовет призывает потребителей не пользоваться газовыми приборами, чтобы удержать давление в сети. При этом в Донецкоблгазе уточнили, что про завершение аварийных работ будет сообщено дополнительно.

Сообщение Краматорского горсовета. Фото: скриншот

Напомним, что в субботу, 26 августа в Краматорске Донецкой области прозвучали мощные взрывы. Под обстрел попала окраина города.

Кроме того, на значительной части Украины растянулась воздушная тревога ночью, 19 августа. Так, в Краматорске очевидцы слышали громкие взрывы, угроза повторного удара сохраняется.

Также мы сообщали, что 14 августа, поздно вечером, около 23:23, Краматорск в Донецкой области подвергся ракетной атаке со стороны российских военных. Предварительно атака была проведена с использованием ЗРК С-300.