Влада Краматорська прокоментувала ракетний обстріл міста
У суботу, 26 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську . Внаслідок обстрілу було пошкоджено газову систему.
Про це повідомляє Краматорська міська рада.
Наслідки обстрілу Краматорська
"Внаслідок ракетного удару було пошкоджено газові мережі", — йдеться в повідомленні.
Краматорська міськрада закликає споживачів не користуватися газовими приладами, щоб утримати тиск у мережі. У Донецькоблгазі уточнили, що про завершення аварійних робіт буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, що у суботу, 26 серпня у Краматорську Донецької області пролунали потужні вибухи. Під обстріл потрапила околиця міста.
Крім того, на значній частині України розтягнулася повітряна тривога вночі, 19 серпня. Так, у Краматорську очевидці чули гучні вибухи, загроза повторного удару зберігається.
Також ми повідомляли, що 14 серпня, пізно ввечері, близько 23:23, Краматорськ на Донеччині зазнав ракетної атаки з боку російських військових. Попередньо атаку було проведено з використанням ЗРК С-300.