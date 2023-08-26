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Влада Краматорська прокоментувала ракетний обстріл міста

26 серпня 2023 21:38
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Влада Краматорська прокоментувала ракетний обстріл міста
Обстріл Краматорська. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У суботу, 26 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську . Внаслідок обстрілу було пошкоджено газову систему.

Про це повідомляє Краматорська міська рада.

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"Внаслідок ракетного удару було пошкоджено газові мережі", — йдеться в повідомленні.

Краматорська міськрада закликає споживачів не користуватися газовими приладами, щоб утримати тиск у мережі. У Донецькоблгазі уточнили, що про завершення аварійних робіт буде повідомлено додатково.

скріншот
Повідомлення Краматорської міськради. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у суботу, 26 серпня у Краматорську Донецької області пролунали потужні вибухи. Під обстріл потрапила околиця міста.

Крім того, на значній частині України розтягнулася повітряна тривога вночі, 19 серпня. Так, у Краматорську очевидці чули гучні вибухи, загроза повторного удару зберігається.

Також ми повідомляли, що 14 серпня, пізно ввечері, близько 23:23, Краматорськ на Донеччині зазнав ракетної атаки з боку російських військових. Попередньо атаку було проведено з використанням ЗРК С-300.

 

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