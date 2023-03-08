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Замкнуте коло: в Луганській ОВА розповіли, як рф повторно відправляє поранених на фронт

8 березня 2023 09:10
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Через нестачу бійців рф повторно відправляє поранених на фронт, — Луганська ОВА
Через велику кількість 300-х на Луганщині вже не вистачає госпіталів
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Щодня сотні бійців армії рф вмирають на фронтах війни. Однак керівництво окупантів знайшло вихід, як поповнювати втрати.

Про це повідомляють у Луганській ОВА.

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Деталі

Зокрема, вище керівництво армії рф почало повертати на фронт вже поранених солдатів. Так, аби отримати документи учасника бойових дій на окупованій Луганщині та якісь пільги, поранені загарбники мають знову з'являтися до військкоматів, однак там їх повторно забирають на фронт.

"Тобто, якщо пощастило якось вціліти, то не факт, що не призвуть ще. Замкнуте коло", — розповіли в Луганській ОВА.

Ще гірше загарбники ставляться до цивільних. У Рубіжному комунальники вже більше трьох місяців не отримують зарплату. Натомість окупанти пояснюють це відсутністю паспортів рф у людей.

"Найближчий пункт оформлення і видачі паспорту рф — у Новоайдарі. Різними маршрутами необхідно долати від 60 до 70 км із шістьма блокпостами на шляху. Звісно, що за один день це зробити неможливо", — зазначають в ОВА.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни не можуть набрати достатню кількість охочих на тимчасово окупованих територіях, щоб наповнити фейкові органи окупаційної адміністрації.

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