Обстрел Херсона 3 ноября — власти рассказали о последствиях

Власти рассказали о последствиях ночной атаки РФ на Херсон
Россия атаковала Херсонское городское территориальное общество с оккупированного левого берега сегодня ночью, 3 ноября. В результате попадания возник пожар.
Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.
Последствия ночной атаки на Херсон 3 ноября
"В результате попаданий вражеских снарядов в Корабельном районе города возник пожар. Горело нежилое помещение. Для ликвидации огня были привлечены 2 машины и 8 спасателей", — рассказал Мрочко.
Ночная атака РФ на Украину ночью 3 ноября
Напомним, что во время воздушной тревоги во Львовской области раздавались взрывы сегодня ночью, 3 ноября. Несколько раз сработало ПВО.
Также писали, что звуки взрывов слышали и жители Винницкой области ночью 3 ноября. Это произошло около 01:40.
Добавим, что взрывы гремели и в Харькове, в результате чего есть попадания, о которых рассказал мэр города Игорь Терехов.
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