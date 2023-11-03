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Власти рассказали о последствиях ночной атаки РФ на Херсон

3 ноября 2023 06:31
обновлено: 06:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Обстрел Херсона 3 ноября — власти рассказали о последствиях
Работники ГСЧС ликвидируют последствия попадания РФ. Фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Россия атаковала Херсонское городское территориальное общество с оккупированного левого берега сегодня ночью, 3 ноября. В результате попадания возник пожар.

Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.

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Последствия ночной атаки на Херсон 3 ноября

"В результате попаданий вражеских снарядов в Корабельном районе города возник пожар. Горело нежилое помещение. Для ликвидации огня были привлечены 2 машины и 8 спасателей", — рассказал Мрочко.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Херсонской ОВА Романа Мрочко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Херсонской ОВА Романа Мрочко

Ночная атака РФ на Украину ночью 3 ноября

Напомним, что во время воздушной тревоги во Львовской области раздавались взрывы сегодня ночью, 3 ноября. Несколько раз сработало ПВО.

Также писали, что звуки взрывов слышали и жители Винницкой области ночью 3 ноября. Это произошло около 01:40.

Добавим, что взрывы гремели и в Харькове, в результате чего есть попадания, о которых рассказал мэр города Игорь Терехов.

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