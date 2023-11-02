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Росія вдарила по Херсону — влада розповіла про загиблих та травмованих

2 листопада 2023 06:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росія вдарила по Херсону — влада розповіла про загиблих та травмованих
Працівник ДСНС ліквідовує наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ворог вчергове завдав удару по Херсону ввечері, 1 листопада. Внаслідок атаки РФ поранень зазнала 70-річна жінка. 

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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Мрочко зазначив, що ввечері, 1 листопада, російські окупанти поранили 70-річну жінку. Загарбники обстрілювали Херсонську міську територіальну громаду.

За його словами, під час атаки жінка перебувала в будинку. Постраждала отримала вибухову травму та осколкові поранення грудної клітини. Її доправили до лікарні.

"Так, за минулу добу у Херсонській міській територіальній громаді через російську агресію одна людина загинула, троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усім травмованим надана медична допомога", — додав очільник МВА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Херсонської МВА Романа Мрочко
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Херсонської МВА Романа Мрочко

Нагадаємо, що російські окупанти атакували з безпілотника Зміївку, що на Херсонщині. Серед постраждалих 68-річний чоловік.

Також ми писали, що окупанти також жорстко обстріляли Дніпровський район Херсона. Місцевий мешканець розповів, що сталося та як йому вдалося вижити.

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