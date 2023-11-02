Росія вдарила по Херсону — влада розповіла про загиблих та травмованих

Працівник ДСНС ліквідовує наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС

Ворог вчергове завдав удару по Херсону ввечері, 1 листопада. Внаслідок атаки РФ поранень зазнала 70-річна жінка.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Читайте також:

Які наслідки вечірнього обстрілу Херсона 1 листопада

Мрочко зазначив, що ввечері, 1 листопада, російські окупанти поранили 70-річну жінку. Загарбники обстрілювали Херсонську міську територіальну громаду.

За його словами, під час атаки жінка перебувала в будинку. Постраждала отримала вибухову травму та осколкові поранення грудної клітини. Її доправили до лікарні.

"Так, за минулу добу у Херсонській міській територіальній громаді через російську агресію одна людина загинула, троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усім травмованим надана медична допомога", — додав очільник МВА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Херсонської МВА Романа Мрочко

Нагадаємо, що російські окупанти атакували з безпілотника Зміївку, що на Херсонщині. Серед постраждалих 68-річний чоловік.

Також ми писали, що окупанти також жорстко обстріляли Дніпровський район Херсона. Місцевий мешканець розповів, що сталося та як йому вдалося вижити.