Попали в церковь и пункт помощи: оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область

Последствия обстрелов Херсона 31 июля 2023 года. Фото: ГСЧС в Херсонской области

За прошедшие сутки российские оккупанты 39 раз обстреляли Херсонскую область. Враг выпустил 159 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По его словам, за прошедшие сутки россияне выпустили по Херсону девять снарядов.

Куда попали оккупанты

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода, административные здания, внешкольное учебное заведение, объекты критической инфраструктуры, церковь, магазины, кафе в Херсонской городской общине; пункт выдачи гуманитарной помощи и здание магазина в Бериславе", — отметил он.

Сколько человек пострадало

В результате преступных действий врага один человек погиб, еще 10 получили ранения.

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Обстрелы не утихают

Вчера, 11 августа, в Херсоне в одной из больниц скончался местный житель, который получил ранения из-за утренних обстрелов многоэтажки российскими оккупантами. Россияне продолжают терроризировать мирных жителей региона.

Напомним, в среду, 9 августа россияне совершили 65 обстрелов Херсонской области. Российские террористы били и по территории медицинского учреждения в Бериславском районе, и детсаду в Херсоне.