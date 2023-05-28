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ВМС сбили российский беспилотник из Киевского водохранилища

28 мая 2023 17:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ВМС сбили российский беспилотник из Киевского водохранилища
Дрон-камикаде Shahed. Фото: mil.in.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 28 мая, во время российской атаки ВМС приземлили российский Shahed из акватории Киевского водохранилища. Он летел в сторону столицы Украины.

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

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Артиллерийский катер речной флотилии Военно-Морских Сил в акватории Киевского водохранилища обнаружил вражеский беспилотник в небе.

"Решительными и уверенными действиями личного состава артиллерийского катера "Шахед-136" был уничтожен. Военно-Морские Силы вместе с собратьями продолжают защищать Украину от коварного врага", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 28 мая, в Киеве прозвучала серия взрывов. В результате российской воздушной атаки дронами по столице и падением обломков в Голосеевском районе известно об одном погибшем, а также еще один человек получил ранения.

Также мы писали, что в КГВА заявили, что сегодняшняя атака дронами была самой массированной с начала полномасштабного вторжения. По предварительным данным, силы и средства ПВО в воздушном пространстве Киева в эту ночь уничтожили более 40 беспилотников врага.

Добавим, в командовании Воздушных сил рассказали, что Россия выпустила по Украине 54 ударных дрона Shahed-136/131. 52 из них были сбиты украинскими защитниками.

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