ВМС сбили российский беспилотник из Киевского водохранилища

Дрон-камикаде Shahed. Фото: mil.in.ua

Сегодня, 28 мая, во время российской атаки ВМС приземлили российский Shahed из акватории Киевского водохранилища. Он летел в сторону столицы Украины.

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

Читайте также:

Сбивание БпЛА с Киевского водохранилища

Артиллерийский катер речной флотилии Военно-Морских Сил в акватории Киевского водохранилища обнаружил вражеский беспилотник в небе.

"Решительными и уверенными действиями личного состава артиллерийского катера "Шахед-136" был уничтожен. Военно-Морские Силы вместе с собратьями продолжают защищать Украину от коварного врага", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 28 мая, в Киеве прозвучала серия взрывов. В результате российской воздушной атаки дронами по столице и падением обломков в Голосеевском районе известно об одном погибшем, а также еще один человек получил ранения.

Также мы писали, что в КГВА заявили, что сегодняшняя атака дронами была самой массированной с начала полномасштабного вторжения. По предварительным данным, силы и средства ПВО в воздушном пространстве Киева в эту ночь уничтожили более 40 беспилотников врага.

Добавим, в командовании Воздушных сил рассказали, что Россия выпустила по Украине 54 ударных дрона Shahed-136/131. 52 из них были сбиты украинскими защитниками.