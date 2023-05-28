ВМС збили російський безпілотник із Київського водосховища

Дрон-камікадзе Shahed. Фото: mil.in.ua

Сьогодні, 28 травня, під час російської атаки ВМС приземлили російський Shahed із акваторії Київського водосховища. Він летів у бік столиці України.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

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Артилерійський катер річкової флотилії Військово-Морських Сил в акваторії Київського водосховища виявив ворожий безпілотник в небі.

"Рішучими та впевненими діями особового складу артилерійського катеру "Шахед-136" було знищено. Військово-Морські Сили разом з побратимами продовжують захищати Україну від підступного ворога", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 28 травня, у Києві пролунала серія вибухів. Внаслідок російської повітряної атаки дронами по столиці та падінням уламків у Голосіївському районі відомо про одного загиблого, а також ще одна людина отримала поранення.

Також ми писали, у КМВА заявили, що сьогоднішня атака дронами була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення. За попередніми даними, сили і засоби ППО в повітряному просторі Києва цієї ночі знищили понад 40 безпілотників ворога.

Додамо, у командуванні Повітряних сил розповіли, що Росія випустила по Україні 54 ударні дрони Shahed-136/131. 52 з них були збиті українськими захисниками.