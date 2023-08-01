Внаслідок обстрілу Херсона загинув молодий лікар у свій перший робочий день

Наслідки обстрілу Херсона Фото: МВС України

У вівторок близько 11:00 російські війська обстріляли лікарню в Херсоні. Внаслідок обстрілу загинув молодий лікар і поранено медсестру.

Про це повідомляє МВС України.

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Відомо, що на момент обстрілу для лікаря був перший день роботи після завершення інтернатури. Крім того, атака призвела до руйнувань на двох поверхах лікарні, і тепер тривають роботи з розчищення завалів.

Офіційні представники області заявили, що йде уточнення щодо кількості постраждалих та збитків. Було підтверджено, що, крім збитків лікарні, постраждали також автомобілі.

За словами керівника Херсонської обласної адміністрації Олександра Прокудіна, обстріли торкнулися і житлових районів міста.

Обстріл Херсона Фото: МВС України





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Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, російські окупанти обстріляли Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Ворожі ракети потрапили до багатоповерхівки та навчального закладу.

Також ми писали, що російські окупанти продовжують терор мирного населення. Так, 31 липня вранці через обстріл у Херсоні загинув цивільний.