У Херсоні через обстріли загинув місцевий житель

Наслідки ударів по житловій інфраструктурі 29 липня. Фото: Поліція Херсонської області

Російські окупанти продовжують терор мирного населення. Так, 31 липня вранці через обстріли у Херсоні загинув цивільний.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Як відомо РФ продовжує завдавати ракетних ударів по Херсонщині та обласному центру, щоб не допустити просування ЗСУ на цьому напрямку. Загарбники руйнують житлові будинки та іншу інфраструктуру. Також через обстріли гинуть мирні українці.

Так, лише за минулу добу обстрілів зазнали 25 населених пунктів Херсонщини. А вже 31 липня окупанти з "Градів" обстріляли Херсон.

"Сьогодні близько 8:20 окупанти обстріляли центральну частину Херсона з РСЗВ "Град". Під ворожий удар потрапив працівник міського комунального підприємства. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці", — повідомив голова ОВА.

Скріншот повідомлення голови Херсонської ОВА

Нагадаємо, у Генштабі розповіли про наслідки обстрілів минулої доби.

До того ж російські окупанти можуть готуватися до нових потужних обстрілів України. Наразі противник підтягує авіацію.

Водночас Маляр розповіла, скільки території звільнили ЗСУ на Бахмутському напрямку.