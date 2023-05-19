В результате обстрела Кривого Рога одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии

Последствия обстрелов Кривого Рога. Фото: Telegram-канал Сергея Лысака

В ночь с 18 на 19 мая российские оккупационные войска обстреляли Кривой Рог. В результате попадания в частное промышленное предприятие была тяжело ранена пожилая женщина.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Обстрел Кривого Рога

В ночь с 18 на 19 мая российские войска обстреляли Кривой Рог.

Было зафиксировано попадание российской ракеты по частному промышленному предприятию.

Известно о серьезных разрушениях на пораженном объекте, в частности, было уничтожено оборудование. Обстрелянные цеха загорелись, пожарные до сих пор пытаются потушить огонь.

Пожар охватил не только цеха, но и четырехэтажное административное здание. Здесь с огнем справились довольно быстро.

Раненые

В результате российских обстрелов была ранена 64-летняя женщина.

Ее отправили в больницу в тяжелом состоянии.

В админздании легкие ранения получил 45-летний мужчина, ему оказали первую помощь на месте, он будет лечиться дома.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупационные войска 50 раз обстреливали территорию Украины из ракетных систем залпового огня. По 39 раз удары наносились авиационной и ракетной техникой.