Внаслідок обстрілу Кривого Рогу одну людину госпіталізували у важкому стані

Наслідки обстрілу Кривого Рогу. Фото: Telegram-канал Сергія Лисака

У ніч з 18 на 19 травня російські окупаційні війська обстріляли Кривий Ріг. Внаслідок влучання у приватне промислове підприємство була важко поранена літня жінка.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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У ніч з 18 на 19 травня російські війська обстріляли Кривий Ріг.

Було зафіксоване влучання російської ракети по приватному промисловому підприємству.

Відомо про серйозні руйнування на ураженому об’єкті, зокрема, було знищене обладнання. Обстріляні цехи загорілися, пожежники досі намагаються загасити вогонь.

Пожежа охопила не тільки цехи, а і чотириповерхову адміністративну будівлю. Тут із вогнем упоралися досить швидко.

Поранені

Внаслідок російського обстрілу була поранена 64-річна жінка.

Її відправили до лікарні у важкому стані.

В адмінбудівлі легких поранень зазнав 45-річний чоловік, який отримав першу допомогу на місці і лікуватиметься удома.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупаційні війська 50 разів обстрілювали територію України з ракетних систем залпового вогню. По 39 разів удари завдавалися авіаційною та ракетною технікою.