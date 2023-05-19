Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Внаслідок обстрілу Кривого Рогу одну людину госпіталізували у важкому стані arrow

Внаслідок обстрілу Кривого Рогу одну людину госпіталізували у важкому стані

19 травня 2023 08:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Внаслідок обстрілу Кривого Рогу одну людину госпіталізували у важкому стані
Наслідки обстрілу Кривого Рогу. Фото: Telegram-канал Сергія Лисака
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У ніч з 18 на 19 травня російські окупаційні війська обстріляли Кривий Ріг. Внаслідок влучання у приватне промислове підприємство була важко поранена літня жінка.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Читайте також:

Обстріл Кривого Рогу

У ніч з 18 на 19 травня російські війська обстріляли Кривий Ріг.

Було зафіксоване влучання російської ракети по приватному промисловому підприємству.

Відомо про серйозні руйнування на ураженому об’єкті, зокрема, було знищене обладнання. Обстріляні цехи загорілися, пожежники досі намагаються загасити вогонь.

Пожежа охопила не тільки цехи, а і чотириповерхову адміністративну будівлю. Тут із вогнем упоралися досить швидко.

Поранені

Внаслідок російського обстрілу була поранена 64-річна жінка.

Її відправили до лікарні у важкому стані.

В адмінбудівлі легких поранень зазнав 45-річний чоловік, який отримав першу допомогу на місці і лікуватиметься удома.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупаційні війська 50 разів обстрілювали територію України з ракетних систем залпового вогню. По 39 разів удари завдавалися авіаційною та ракетною технікою.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB