Вследствие обстрела рынка в Херсоне, увеличилось количество пострадавших

Пострадавшие после обстрела Херсона. Фото: Александр Прокудин

В результате обстрела центрального рынка в Херсоне, который произошел 18 апреля, один человек погиб, а еще семь получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

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Обстрел Херсона

За прошедшие сутки было зафиксировано 57 обстрелов со стороны оккупантов на территории Херсонской области. Российские войска выпустили 342 снаряда из тяжелой артиллерии, беспилотных летательных аппаратов и авиации. Город Херсон был обстрелян 6 раз, и один человек получил ранения.

Сегодня российские оккупанты совершили атаку на центр города Херсон и атаковали его рынок. Вначале сообщалось о шести раненых, но затем появилась информация о седьмом раненом и одном погибшем. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим.

В свою очередь глава Херсонской ОВА Александр Прокудин подтвердил информацию Соболевского и также сообщил, что погиб один человек, еще семеро ранены.

Пострадавшие после обстрела рынка в Херсоне. Фото: Александр Прокудин

Пострадавшие после обстрела рынка в Херсоне. Фото: Александр Прокудин

Пострадавшие после обстрела рынка в Херсоне. Фото: Александр Прокудин

Новые данные

В сообщении Херсонской ОВА говорится, что количество пострадавших увеличилось до девяти человек. Количество погибших — один человек.

Напомним, что во вторник, 18 апреля, российские оккупанты обстреляли центр Херсона. В результате вражеских обстрелов есть пострадавшие.

По словам главы ОП Андрея Ермака, россияне обстреляли район Центрального рынка в Херсоне. В результате артобстрела пострадали шесть человек.

Также мы писали, что за прошедшие сутки, 17 апреля, враг совершил 57 обстрелов Херсонской области, в результате которых было выпущено 342 снаряда из тяжелой артиллерии, БпЛА и авиации. Город Херсон был атакован шесть раз.