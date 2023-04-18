Вследствие обстрела рынка в Херсоне, увеличилось количество пострадавших
В результате обстрела центрального рынка в Херсоне, который произошел 18 апреля, один человек погиб, а еще семь получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
Обстрел Херсона
За прошедшие сутки было зафиксировано 57 обстрелов со стороны оккупантов на территории Херсонской области. Российские войска выпустили 342 снаряда из тяжелой артиллерии, беспилотных летательных аппаратов и авиации. Город Херсон был обстрелян 6 раз, и один человек получил ранения.
Сегодня российские оккупанты совершили атаку на центр города Херсон и атаковали его рынок. Вначале сообщалось о шести раненых, но затем появилась информация о седьмом раненом и одном погибшем. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим.
В свою очередь глава Херсонской ОВА Александр Прокудин подтвердил информацию Соболевского и также сообщил, что погиб один человек, еще семеро ранены.
Новые данные
В сообщении Херсонской ОВА говорится, что количество пострадавших увеличилось до девяти человек. Количество погибших — один человек.
Напомним, что во вторник, 18 апреля, российские оккупанты обстреляли центр Херсона. В результате вражеских обстрелов есть пострадавшие.
По словам главы ОП Андрея Ермака, россияне обстреляли район Центрального рынка в Херсоне. В результате артобстрела пострадали шесть человек.
Также мы писали, что за прошедшие сутки, 17 апреля, враг совершил 57 обстрелов Херсонской области, в результате которых было выпущено 342 снаряда из тяжелой артиллерии, БпЛА и авиации. Город Херсон был атакован шесть раз.