Внаслідок обстрілу ринку в Херсоні збільшилася кількість постраждалих

Постраждалих після обстрілу Херсона. Фото: Олександр Прокудін

Внаслідок обстрілу центрального ринку в Херсоні , який стався 18 квітня, одна людина загинула, а ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

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Обстріл Херсона

Минулої доби було зафіксовано 57 обстрілів з боку окупантів на території Херсонської області. Російські війська випустили 342 снаряди з важкої артилерії, безпілотних літальних апаратів та авіації. Місто Херсон було обстріляне 6 разів, і одна людина отримала поранення.

Сьогодні російські окупанти здійснили атаку на центр міста Херсон та атакували його ринок. Спочатку повідомлялося про шістьох поранених, але потім з'явилася інформація про сьомого пораненого та одного загиблого. Медики продовжують надавати допомогу постраждалим.

Своєю чергою голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтвердив інформацію Соболевського і також повідомив, що загинула одна людина, ще семеро поранені.

Постраждалі після обстрілу ринку у Херсоні. Фото: Олександр Прокудін

Постраждалі після обстрілу ринку у Херсоні. Фото: Олександр Прокудін

Постраждалі після обстрілу ринку у Херсоні. Фото: Олександр Прокудін

Нові дані

У повідомленні Херсонської ОВ говориться, що кількість постраждалих збільшилася до дев'яти осіб. Кількість загиблих – одна людина.

Нагадаємо, що у вівторок, 18 квітня, російські окупанти обстріляли центр Херсона . Внаслідок ворожих обстрілів є постраждалі.

За словами голови ВП Андрія Єрмака, росіяни обстріляли район Центрального ринку у Херсоні. Внаслідок артобстрілу постраждали шестеро людей.

Також ми писали, що минулої доби, 17 квітня, ворог здійснив 57 обстрілів Херсонської області , в результаті яких було випущено 342 снаряди з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон було атаковане шість разів.