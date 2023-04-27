В результате утреннего взрыва в Мелитополе погиб коллаборант

Коллаборант, перешедший на сторону врага Александру Мищенко. Фото: РосСМИ

Сегодня, 27 апреля, в центре Мелитополя раздался взрыв. Как оказалось, пострадал очередной продавец Кремля. Впоследствии он погиб в больнице.

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Отмечается, что утро одного из коллаборантов Мелитопольщины началось с билета в больницу.

"Минус очередной предатель Кремля", — написал Иван Федоров.

Также он добавил, что взрыв, слышанный жителями центральной части Мелитополя в 5:20, произошел у подъезда многоквартирного дома по улице Героев Украины 67.

По предварительным данным больничный выписан одному из руководителей оккупационной полиции Александру Мищенко, который изменил Украине и перешел на сторону врага. Он также подбивал своих сотрудников стать предателями. До полномасштабного вторжения коллаборант являлся начальником Приазовского отдела полиции.

Отмечается, что он обеспечивал охрану начальнику военно-гражданской администрации Мелитополя Галине Данильченко во время проведения массовых мероприятий. В остальное время старую гауляйтерку стерегут чеченцы. После подрыва полицейского из системы охраны Гауляйтер Данильченко требует усилить ей охрану.

"Путь каждого коллаборанта предсказуем: вчера измена, сегодня паника, завтра расправа", — заявил мэр Мелитополя.

Кроме этого, он добавил, что Александр Мищенко утром не с той ноги вышел из дома и потому умер в больнице.

Напомним, что утром, 27 апреля, в центре Мелитополя раздался взрыв. Власти временно оккупированной территории это также подтвердили. Есть пострадавшие.