В результате вражеского обстрела Никополя погиб мужчина
Россияне обстреляли город Никополь Днепропетровской области. Известно, что местный житель погиб.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале в среду, 27 марта.
Последствия обстрела Никополя
По предоставленной информации, погибшему в результате артиллерийских обстрелов было 55 лет.
"Россияне убили человека в Никополе. Их очередной жертвой стал 55-летний мужчина. Он попал под вражеский артобстрел", — отметил Лысак.
В результате атаки получили повреждения жилые дома, хозяйственные сооружения и электрические сети.
Напомним, что 25 марта Россия атаковала дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровской области.
Раньше мы писали, что 24 марта россияне обстреляли Никополь Днепропетровской области. Враг ударил по городу из системы "Град".
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