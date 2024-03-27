В результате вражеского обстрела Никополя погиб мужчина

Последствия обстрела. Фото: Сергей Лысак

Россияне обстреляли город Никополь Днепропетровской области. Известно, что местный житель погиб.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале в среду, 27 марта.

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Последствия обстрела Никополя

Пост Сергея Лысака. Фото: скриншот

По предоставленной информации, погибшему в результате артиллерийских обстрелов было 55 лет.

Последствия обстрела. Фото: Сергей Лысак

Последствия обстрела. Фото: Сергей Лысак

Последствия обстрела. Фото: Сергей Лысак

"Россияне убили человека в Никополе. Их очередной жертвой стал 55-летний мужчина. Он попал под вражеский артобстрел", — отметил Лысак.

В результате атаки получили повреждения жилые дома, хозяйственные сооружения и электрические сети.

Напомним, что 25 марта Россия атаковала дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровской области.

Раньше мы писали, что 24 марта россияне обстреляли Никополь Днепропетровской области. Враг ударил по городу из системы "Град".