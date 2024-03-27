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В результате вражеского обстрела Никополя погиб мужчина

27 марта 2024 20:50
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В результате вражеского обстрела Никополя погиб мужчина
Последствия обстрела. Фото: Сергей Лысак
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Россияне обстреляли город Никополь Днепропетровской области. Известно, что местный житель погиб.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале в среду, 27 марта.

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Последствия обстрела Никополя

Сообщение Сергея Лисака. Фото: скриншот
Пост Сергея Лысака. Фото: скриншот

По предоставленной информации, погибшему в результате артиллерийских обстрелов было 55 лет.

Последствия обстрелов. Фото: Сергей Лысак
Последствия обстрела. Фото: Сергей Лысак
Последствия обстрелов. Фото: Сергей Лысак
Последствия обстрела. Фото: Сергей Лысак
Последствия обстрелов. Фото: Сергей Лысак
Последствия обстрела. Фото: Сергей Лысак

"Россияне убили человека в Никополе. Их очередной жертвой стал 55-летний мужчина. Он попал под вражеский артобстрел", — отметил Лысак.

В результате атаки получили повреждения жилые дома, хозяйственные сооружения и электрические сети.

Напомним, что 25 марта Россия атаковала дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровской области.

Раньше мы писали, что 24 марта россияне обстреляли Никополь Днепропетровской области. Враг ударил по городу из системы "Град".

Днепропетровская область
обстрелы
Никополь

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