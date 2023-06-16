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В результате вражеской атаки в Херсонской области погиб мужчина

16 июня 2023 08:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В результате вражеской атаки в Херсонской области погиб мужчина
Последствия обстрелов Херсонской области. Фото: t.me/pgo_gov_ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 15 июня, российские оккупационные войска обстреляли Херсонскую область, в результате погиб мужчина. В связи с этим начали уголовное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Обстрел Херсонской области 15 июня

По данным следствия, 15 июня около 19:00 российские военные обстреляли населенный пункт Бериславского района. Захватчики совершили артиллерийский обстрел мирного населения. В результате погиб мужчина.

Отмечается, что этой вражеской атаки при процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Пока еще проводятся мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора", — сообщают в ведомстве.

Что говорит Прокудин

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что за минувшие сутки, 15 июня, оккупанты совершили 54 обстрела, выпустив 223 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", беспилотников, авиации, также нанесли ракетные удары.

По городу Херсон враг выпустил 37 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии два человека погибли, еще двое – получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, 15 июня оккупанты также обстреляли село Зеленовка, расположенное к северу от Херсона. Погибла одна местная жительница, другая была ранена.

А ранее Александр Прокудин сообщил, что российские оккупанты продолжают обстреливать украинцев во время процесса эвакуации.

Так, вчера, 14 июня, была обстреляна лодка с волонтерами. Осколочное ранение получил волонтер-иностранец, сейчас находится в больнице.

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