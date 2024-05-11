Ночью беспилотники ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод в России, — СМИ

Российский нефтеперерабатывающий завод "Лукойла. Фото: росСМИ

В ночь на субботу, 11 мая, беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали очередной нефтеперерабатывающий завод в России. Речь идет о "Лукойле", который расположен в Волгоградской области.

Об этом сообщает собеседник "Украинской правды" в ГУР.

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"В ночь на 11 мая в России снова "грохотало". В 03:45 на Волгоградский НПЗ, который принадлежит ПАО "Лукойл-Волгограднефтепереработка", прилетели БпЛА Главного управления разведки. Пострадали установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6", — рассказал собеседник издания.

По данным источника "УП", уточняется текущее состояние установок. В то же время известно, что кабель управления воздушными холодильниками поврежден, что привело к отключению семи холодильников. Также отмечено повреждение дымовой трубы печи П-1.

Напомним, в России в ночь на пятницу, 10 мая, раздался взрыв на нефтеперерабатывающем заводе после налета беспилотников. На месте возник сильный пожар.

Впоследствии стало известно, что это произошло благодаря спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины.