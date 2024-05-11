Вночі безпілотники ГУР атакували нафтопереробний завод у Росії, — ЗМІ

Російський нафтопереробний завод "Лукойла. Фото: росЗМІ

В ніч на суботу, 11 травня, безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували черговий нафтопереробний завод у Росії. Йдеться про "Лукойл", який розташований у Волгоградській області.

Про це повідомляє співрозмовник "Української правди" в ГУР.

Читайте також:

Атака ГУР на нафтопереробний завод

"В ніч на 11 травня в Росії знову "гуркотіло". О 03:45 на Волгоградський НПЗ, який належить ПАТ "Лукойл- Волгограднєфтєпереробка", завітали БпЛА Головного управління розвідки. Постраждали установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6", — розповів співрозмовник видання.

За даними джерела "УП", наразі уточнюється поточний стан установок. Водночас відомо, що кабель керування повітряними холодильниками пошкоджено, що призвело до відключення семи холодильників. Також зазначено пошкодження димової труби печі П-1.

Нагадаємо, у Росії в ніч проти п'ятниці, 10 травня, пролунав вибух на нафтопереробному заводі після нальоту безпілотників. На місці виникла сильна пожежа.

Згодом стало відомо, що це сталося завдяки спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України.