Ночью оккупанты атаковали Ровенскую область: в ОВА рассказали о последствиях

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль на фоне горящей нефтебазы. Фото: скриншот

В ночь на 10 августа российские оккупанты атаковали Ровенскую область ударными дронами. В результате удара разрушена нефтебаза на Дубенщине, жертв нет.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

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Как известно, оккупанты ударили по нефтебазе в Дубенском районе. На месте происшествия работают 45 спасателей и 14 единиц техники. Задействованный пожарный поезд.

Кроме того, работают и соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области.

"Химический и радиационный фон в норме. Эвакуация населения применяться не будет", — подчеркнул Коваль.

К счастью, обошлось без жертв.

Напомним, в ночь на 10 августа по всей территории Украины звучала воздушная тревога. В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

Так, взрывы раздавались в Ровенской, Киевской и Черниговской областях.