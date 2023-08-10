Ночью оккупанты атаковали Ровенскую область: в ОВА рассказали о последствиях
В ночь на 10 августа российские оккупанты атаковали Ровенскую область ударными дронами. В результате удара разрушена нефтебаза на Дубенщине, жертв нет.
Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
Обстрелы Ровенской области
Как известно, оккупанты ударили по нефтебазе в Дубенском районе. На месте происшествия работают 45 спасателей и 14 единиц техники. Задействованный пожарный поезд.
Кроме того, работают и соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области.
"Химический и радиационный фон в норме. Эвакуация населения применяться не будет", — подчеркнул Коваль.
К счастью, обошлось без жертв.
Напомним, в ночь на 10 августа по всей территории Украины звучала воздушная тревога. В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.
Так, взрывы раздавались в Ровенской, Киевской и Черниговской областях.