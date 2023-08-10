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Ночью оккупанты атаковали Ровенскую область: в ОВА рассказали о последствиях

10 августа 2023 07:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ночью оккупанты атаковали Ровенскую область: в ОВА рассказали о последствиях
Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль на фоне горящей нефтебазы. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 10 августа российские оккупанты атаковали Ровенскую область ударными дронами. В результате удара разрушена нефтебаза на Дубенщине, жертв нет.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

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Как известно, оккупанты ударили по нефтебазе в Дубенском районе. На месте происшествия работают 45 спасателей и 14 единиц техники. Задействованный пожарный поезд.

Кроме того, работают и соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области.

"Химический и радиационный фон в норме. Эвакуация населения применяться не будет", — подчеркнул Коваль.

К счастью, обошлось без жертв.

Напомним, в ночь на 10 августа по всей территории Украины звучала воздушная тревога. В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

Так, взрывы раздавались в Ровенской, Киевской и Черниговской областях.

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