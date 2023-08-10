Вночі окупанти атакували Рівненщину: в ОВА розповіли про наслідки

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль на фоні палаючої нафтобази. Фото: скріншот

У ніч проти 10 серпня російські окупанти атакували Рівненську область ударними дронами. Внаслідок удару зруйнована нафтобаза на Дубенщині, жертв немає.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

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Як відомо, окупанти вдарили по нафтобазі у Дубенському районі. На місці події працюють 45 рятувальників та 14 одиниць техніки. Задіяний пожежний потяг.

Окрім того, працюють і відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області.

"Хімічний та радіаційний фон в нормі. Евакуація населення застосовуватися не буде", — наголосив Коваль.

На щастя, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, у ніч проти 10 серпня по всій території України звучала повітряна тривога. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування ударних БпЛА.

Так, вибухи лунали у Рівненській, Київській та Чернігівській областях.