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Вночі окупанти атакували Рівненщину: в ОВА розповіли про наслідки

10 серпня 2023 07:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вночі окупанти атакували Рівненщину: в ОВА розповіли про наслідки
Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль на фоні палаючої нафтобази. Фото: скріншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 10 серпня російські окупанти атакували Рівненську область ударними дронами. Внаслідок удару зруйнована нафтобаза на Дубенщині, жертв немає.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль

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Як відомо, окупанти вдарили по нафтобазі у Дубенському районі. На місці події працюють 45 рятувальників та 14 одиниць техніки. Задіяний пожежний потяг.

Окрім того, працюють і відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області.

"Хімічний та радіаційний фон в нормі. Евакуація населення застосовуватися не буде", — наголосив Коваль.

На щастя, обійшлося без жертв. 

Нагадаємо, у ніч проти 10 серпня по всій території України звучала повітряна тривога. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування ударних БпЛА.  

Так, вибухи лунали у Рівненській, Київській та Чернігівській областях. 

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