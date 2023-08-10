Вночі окупанти атакували Рівненщину: в ОВА розповіли про наслідки
У ніч проти 10 серпня російські окупанти атакували Рівненську область ударними дронами. Внаслідок удару зруйнована нафтобаза на Дубенщині, жертв немає.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Обстріли Рівненщини
Як відомо, окупанти вдарили по нафтобазі у Дубенському районі. На місці події працюють 45 рятувальників та 14 одиниць техніки. Задіяний пожежний потяг.
Окрім того, працюють і відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області.
"Хімічний та радіаційний фон в нормі. Евакуація населення застосовуватися не буде", — наголосив Коваль.
На щастя, обійшлося без жертв.
Нагадаємо, у ніч проти 10 серпня по всій території України звучала повітряна тривога. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування ударних БпЛА.
Так, вибухи лунали у Рівненській, Київській та Чернігівській областях.