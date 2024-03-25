Ночью оккупанты атаковали Украину шахедами — сколько дронов сбила ПВО

Мобильная огневая группа ПВО. Иллюстративное фото: Telegram/Алексей Кулеба

Российские захватчики в ночь на понедельник, 25 марта, атаковали ударными дронами Украину. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить восемь беспилотников врага.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Атака дронов на Украину 25 марта

Ночью силы ПВО уничтожили в небе над Украиной восемь из девяти БпЛА типа Shahed.

Известно, что оккупанты запустили беспилотники из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Для отражения воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы сил обороны Украины.

Вражеские "шахеды" были уничтожены в пределах Николаевской и Одесской областей.

Сбитые дроны. Фото: Воздушные силы

Напомним, вечером 24 марта враг ударил по Никополю Днепропетровской области. Обстрелы были совершены из РСЗО "Град".

Также мы писали, что 24 марта в результате атаки по Днепропетровщине жители области оставались без света и тепла. В регионе была повреждена линия электропередач.