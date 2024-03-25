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Ночью оккупанты атаковали Украину шахедами — сколько дронов сбила ПВО

25 марта 2024 09:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ночью оккупанты атаковали Украину шахедами — сколько дронов сбила ПВО
Мобильная огневая группа ПВО. Иллюстративное фото: Telegram/Алексей Кулеба
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в ночь на понедельник, 25 марта, атаковали ударными дронами Украину. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить восемь беспилотников врага.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Ночью силы ПВО уничтожили в небе над Украиной восемь из девяти БпЛА типа Shahed.

Известно, что оккупанты запустили беспилотники из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Для отражения воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы сил обороны Украины.

Вражеские "шахеды" были уничтожены в пределах Николаевской и Одесской областей.

Уничтоженные дроны 25 марта
Сбитые дроны. Фото: Воздушные силы

Напомним, вечером 24 марта враг ударил по Никополю Днепропетровской области. Обстрелы были совершены из РСЗО "Град".

Также мы писали, что 24 марта в результате атаки по Днепропетровщине жители области оставались без света и тепла. В регионе была повреждена линия электропередач.

беспилотники
обстрелы
оккупанты
ПВО
дроны
война в Украине

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