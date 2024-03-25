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Вночі окупанти атакували Україну шахедами — скільки дронів збила ППО

25 березня 2024 09:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вночі окупанти атакували Україну шахедами — скільки дронів збила ППО
Мобільна вогнева група ППО. Ілюстративне фото: Telegram/Олексій Кулеба
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники в ніч на понеділок, 25 березня, атакували ударними дронами Україну. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити вісім безпілотників ворога.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Так, вночі сили ППО знищили у небі над Україною вісім з дев'яти БпЛА типу Shahed.

Відомо, що окупанти запустили безпілотники з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. 

Для відбиття повітряного нападу залучалися мобільні вогневі групи сил оборони України.

Ворожі "шахеди" були знищені в межах Миколаївської та Одеської областей.

Знищені дрони 25 березня
Збиті дрони. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, увечері 24 березня ворог вдарив по Нікополю Дніпропетровської області. Обстріли були здійснені з РСЗВ "Град".

Також ми писали, що 24 березня внаслідок атаки по Дніпропетровщині мешканці області залишалися без світла та тепла. В регіоні була пошкоджена лінія електропередач.

безпілотники
обстріли
окупанти
ППО
дрони
війна в Україні

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