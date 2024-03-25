Вночі окупанти атакували Україну шахедами — скільки дронів збила ППО
Російські загарбники в ніч на понеділок, 25 березня, атакували ударними дронами Україну. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити вісім безпілотників ворога.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.
Атака дронів на Україну 25 березня
Так, вночі сили ППО знищили у небі над Україною вісім з дев'яти БпЛА типу Shahed.
Відомо, що окупанти запустили безпілотники з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.
Для відбиття повітряного нападу залучалися мобільні вогневі групи сил оборони України.
Ворожі "шахеди" були знищені в межах Миколаївської та Одеської областей.
Нагадаємо, увечері 24 березня ворог вдарив по Нікополю Дніпропетровської області. Обстріли були здійснені з РСЗВ "Град".
Також ми писали, що 24 березня внаслідок атаки по Дніпропетровщині мешканці області залишалися без світла та тепла. В регіоні була пошкоджена лінія електропередач.
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