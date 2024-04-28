Ночью РФ атаковала Украину дронами и ракетой — сколько воздушных целей сбили защитники
Российские войска в ночь на воскресенье, 28 апреля, атаковали беспилотниками и ракетой Украину. Во время воздушного боя силам ПВО удалось сбить все вражеские цели.
Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.
Атака на Украину 28 апреля
Враг атаковал Украину четырьмя ударными БпЛА типа Shahed из мыса Чауда в оккупированном Крыму и управляемой зенитной ракетой С-300 из Белгородской области РФ.
Также к атаке россияне задействовали пять беспилотников неустановленного типа из ВОТ Херсонщины.
Во время боевой работы зенитно-ракетные подразделения и расчеты мобильных огневых групп Воздушных Сил уничтожили все четыре "шахеда" в Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областях.
Кроме того, мобильная огневая группа сил обороны Украины сбила один беспилотник неустановленного типа в небе над Николаевщиной.
Напомним, ночью мэр Николаева сообщал о взрывах в городе. В небе была зафиксирована группа вражеских "шахедов".
Также взрывы раздавались в Хмельницкой области. Регион ночью оказался под атакой российских беспилотников.
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