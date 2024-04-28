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Ночью РФ атаковала Украину дронами и ракетой — сколько воздушных целей сбили защитники

28 апреля 2024 08:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ночью РФ атаковала Украину дронами и ракетой — сколько воздушных целей сбили защитники
Мобильная огневая группа ПВО. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в ночь на воскресенье, 28 апреля, атаковали беспилотниками и ракетой Украину. Во время воздушного боя силам ПВО удалось сбить все вражеские цели.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

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Враг атаковал Украину четырьмя ударными БпЛА типа Shahed из мыса Чауда в оккупированном Крыму и управляемой зенитной ракетой С-300 из Белгородской области РФ.

Также к атаке россияне задействовали пять беспилотников неустановленного типа из ВОТ Херсонщины.

Во время боевой работы зенитно-ракетные подразделения и расчеты мобильных огневых групп Воздушных Сил уничтожили все четыре "шахеда" в Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Кроме того, мобильная огневая группа сил обороны Украины сбила один беспилотник неустановленного типа в небе над Николаевщиной.

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Сбитые цели РФ. Фото: Воздушные силы

Напомним, ночью мэр Николаева сообщал о взрывах в городе. В небе была зафиксирована группа вражеских "шахедов".

Также взрывы раздавались в Хмельницкой области. Регион ночью оказался под атакой российских беспилотников.

ВСУ
беспилотники
оккупанты
ПВО
ракеты
война в Украине

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