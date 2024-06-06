В ночь на 6 июня Силы ПВО сбили над Украиной 17 российских дронов

Мобильная группа ПВО. Фото: открытые источники

Российские войска в ночь на четверг, 6 июня, запустили по Украине ударные беспилотники. Защитникам удалось сбить 17 дронов в небе над областями.

Об этом сообщат Воздушные силы.

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Атака дронов на Украину 6 июня

Ночью оккупанты нанесли удар по Днепропетровщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из района Таганрога в России и запустили 18 дронов-камикадзе типа Shahed из районов Приморско-Ахтарской России и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Известно, что воздушное нападение противника отражали мобильные огневые группы Сил обороны, зенитные ракетные войска, истребительная авиация и подразделения РЕБ Воздушных Сил.

Во время противовоздушного боя удалось сбить 17 БпЛА в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях.

Сбитые российские цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, ночью в Запорожье раздавались взрывы. Враг атаковал город ударными беспилотниками.

Также мы писали, что 5 июня российский агрессор трижды обстрелял Никопольщину Днепропетровской области из артиллерии.