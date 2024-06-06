Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ночью Россия атаковала Украину дронами-камикадзе — сколько целей сбила ПВО arrow

Ночью Россия атаковала Украину дронами-камикадзе — сколько целей сбила ПВО

6 июня 2024 07:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ночь на 6 июня Силы ПВО сбили над Украиной 17 российских дронов
Мобильная группа ПВО. Фото: открытые источники
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в ночь на четверг, 6 июня, запустили по Украине ударные беспилотники. Защитникам удалось сбить 17 дронов в небе над областями.

Об этом сообщат Воздушные силы.

Читайте также:

Атака дронов на Украину 6 июня

Ночью оккупанты нанесли удар по Днепропетровщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из района Таганрога в России и запустили 18 дронов-камикадзе типа Shahed из районов Приморско-Ахтарской России и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Известно, что воздушное нападение противника отражали мобильные огневые группы Сил обороны, зенитные ракетные войска, истребительная авиация и подразделения РЕБ Воздушных Сил.

Во время противовоздушного боя удалось сбить 17 БпЛА в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях.

null
Сбитые российские цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, ночью в Запорожье раздавались взрывы. Враг атаковал город ударными беспилотниками.

Также мы писали, что 5 июня российский агрессор трижды обстрелял Никопольщину Днепропетровской области из артиллерии.

война в Украине
оккупанты
ППО
беспилотники
дроны
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня