Ночью Россия атаковала Украину — в Воздушных силах назвали количество сбитых целей
Российские войска в ночь на среду, 10 апреля, атаковали Украину беспилотниками и ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 16 вражеских целей.
Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.
Атака на Украину 10 апреля
Так, россияне запустили по Украине 17 ударных БпЛА типа Shahed-131/136, две крылатые ракеты "Искандер-К" и одну баллистическую ракету "Искандер-М" из мыса Чауда в оккупированном Крыму.
К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Защитникам удалось сбить в общей сложности 14 дронов "шахед" в пределах Николаевской и Одесской областей.
Также вчера вечером около 20.00 ПВО уничтожила две управляемые авиационные ракеты Х-59, которые летели на Одессу.
Напомним, ночью 10 апреля в Николаеве раздавались взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских ударных беспилотников.
Ранее ООН заявила, что в марте в результате российских обстрелов погибли или получили ранения по меньшей мере 604 гражданских лица, что на 20% больше, чем в феврале.
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