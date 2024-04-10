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Ночью Россия атаковала Украину — в Воздушных силах назвали количество сбитых целей

10 апреля 2024 07:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ночью Россия атаковала Украину — в Воздушных силах назвали количество сбитых целей
Мобильная огневая группа. Иллюстративное фото: rivnenews.com.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в ночь на среду, 10 апреля, атаковали Украину беспилотниками и ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 16 вражеских целей.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

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Так, россияне запустили по Украине 17 ударных БпЛА типа Shahed-131/136, две крылатые ракеты "Искандер-К" и одну баллистическую ракету "Искандер-М" из мыса Чауда в оккупированном Крыму.

К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Защитникам удалось сбить в общей сложности 14 дронов "шахед" в пределах Николаевской и Одесской областей.

Также вчера вечером около 20.00 ПВО уничтожила две управляемые авиационные ракеты Х-59, которые летели на Одессу.

Сбитые дроны и ракеты 10 апреля
Сбитые российские цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, ночью 10 апреля в Николаеве раздавались взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских ударных беспилотников.

Ранее ООН заявила, что в марте в результате российских обстрелов погибли или получили ранения по меньшей мере 604 гражданских лица, что на 20% больше, чем в феврале.

ВСУ
беспилотники
обстрелы
оккупанты
ПВО
ракеты
война в Украине

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