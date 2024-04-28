Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ночью в Николаеве раздавались взрывы — РФ запускала БпЛА, есть попадание в объект теплогенерации arrow

Ночью в Николаеве раздавались взрывы — РФ запускала БпЛА, есть попадание в объект теплогенерации

28 апреля 2024 09:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ночью в Николаеве раздавались взрывы — РФ запускала БпЛА, есть попадание в объект теплогенерации
Последствия атаки. Фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в ночь на воскресенье, 28 апреля, атаковали беспилотниками Николаевскую область. В результате обстрела в городе повреждено здание отеля, там произошел пожар.

Об этом сообщает ОВА в Facebook.

Читайте также:

Атака на Николаевщину 28 апреля

Так, при обстреле пострадало здание отеля, возник пожар — его оперативно ликвидировали. В другом отеле рядом в результате атаки выбило окна, повреждены автомобили.

атака БплА на Николаев 28 апреля
Последствия атаки. Фото: ГСЧС
атака БплА на Николаев 28 апреля
Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС
атака БплА на Николаев 28 апреля
Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Кроме того, из-за российского удара поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры, последствия уточняются. Известно, что пострадавших нет.

атака БплА на Николаев 28 апреля
Последствия атаки. Фото: ГСЧС
атака БплА на Николаев 28 апреля
Последствия атаки. Фото: ГСЧС
атака БплА на Николаев 28 апреля
Последствия атаки. Фото: ГСЧС
Обстрел Николаева 28 апреля
Скриншот сообщения ОВА

По данным МВД, площадь пожара в отеле составила 20 кв. м. К тушению возгорания привлекалось 14 пожарных и три единицы техники ГСЧС.

атака дронов на Николаев 28 апреля
Скриншот сообщения МВД

Напомним, ночью 28 апреля городской голова Николаева сообщал о взрывах в городе. В небе была зафиксирована группа вражеских "шахедов".

Также мы писали, что силы противовоздушной обороны сбили все вражеские цели в небе над Украиной. Речь идет о пяти беспилотниках.

кибератака
беспилотники
Николаевская область
ПВО
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри