Ночью в Николаеве раздавались взрывы — РФ запускала БпЛА, есть попадание в объект теплогенерации
Российские захватчики в ночь на воскресенье, 28 апреля, атаковали беспилотниками Николаевскую область. В результате обстрела в городе повреждено здание отеля, там произошел пожар.
Об этом сообщает ОВА в Facebook.
Атака на Николаевщину 28 апреля
Так, при обстреле пострадало здание отеля, возник пожар — его оперативно ликвидировали. В другом отеле рядом в результате атаки выбило окна, повреждены автомобили.
Кроме того, из-за российского удара поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры, последствия уточняются. Известно, что пострадавших нет.
По данным МВД, площадь пожара в отеле составила 20 кв. м. К тушению возгорания привлекалось 14 пожарных и три единицы техники ГСЧС.
Напомним, ночью 28 апреля городской голова Николаева сообщал о взрывах в городе. В небе была зафиксирована группа вражеских "шахедов".
Также мы писали, что силы противовоздушной обороны сбили все вражеские цели в небе над Украиной. Речь идет о пяти беспилотниках.
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