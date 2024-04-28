Ночью в Николаеве раздавались взрывы — РФ запускала БпЛА, есть попадание в объект теплогенерации

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Российские захватчики в ночь на воскресенье, 28 апреля, атаковали беспилотниками Николаевскую область. В результате обстрела в городе повреждено здание отеля, там произошел пожар.

Об этом сообщает ОВА в Facebook.

Читайте также:

Атака на Николаевщину 28 апреля

Так, при обстреле пострадало здание отеля, возник пожар — его оперативно ликвидировали. В другом отеле рядом в результате атаки выбило окна, повреждены автомобили.

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Кроме того, из-за российского удара поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры, последствия уточняются. Известно, что пострадавших нет.

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Скриншот сообщения ОВА

По данным МВД, площадь пожара в отеле составила 20 кв. м. К тушению возгорания привлекалось 14 пожарных и три единицы техники ГСЧС.

Скриншот сообщения МВД

Напомним, ночью 28 апреля городской голова Николаева сообщал о взрывах в городе. В небе была зафиксирована группа вражеских "шахедов".

Также мы писали, что силы противовоздушной обороны сбили все вражеские цели в небе над Украиной. Речь идет о пяти беспилотниках.