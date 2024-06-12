Ночью по Днепропетровщине россияне запустили "шахеды"

Работа ППО. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Ночью россияне запустили по Днепропетровской области очередную партию "шахедов". Силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать 11 целей, но есть разрушение местной инфраструктуры и травмированные мирные жители.

Об этом глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил в Telegram в среду, 12 июня.

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По словам главы Днепропетровской ОВА, ночью россияне запустили по области в очередной раз БпЛА типа "Shahed". Украинские защитники и силы ПВО смогли сбить 11 целей, но не обошлось без разрушений и пострадавших. По четыре беспилотника сбили в Новомосковском и Синельниковском районах. Остальные – в Днепровском, Павлоградском и Каменском.

"К сожалению, атака оккупантов не прошла и без последствий. На Синельниковщине пострадала семья. У 13-летнего мальчика — острая реакция на стресс. У мужчины 39 лет и женщины 40 лет — резаные раны. Им оказали медпомощь, будут лечиться амбулаторно", — сообщил Лысак.

Пост Сергея Лисака в Telegram

Глава ОВА подтвердил, что в результате падения обломков "шахедов" повреждены девять частных домов. Кроме того, враг снова бил по Никополю, применяя артиллерию и дроны-камикадзе.

Последствия обстрела в Днепропетровской области. Фото: Telegram Лисака

Повреждение после обстрела. Фото: Telegram Лисака 1/2 ​ 2

Напомним, 11 июня в Днепре прогремели взрывы, была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации.

Никопольщина в Днепропетровской области практически каждый испытывает удары врага с артиллерии и дронов-камикадзе.