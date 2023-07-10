У Генштабі показали, як ЗСУ знищили бойовий танк РФ

Знищення російського танка. Фото: скриншот з відео Генштабу ЗСУ

Українські військові продовжують нищити ворога, який прийшов на нашу землю. Завдяки спільній роботі 45 ОАБр та 63 ОМБр було знищено російський танк Т-80.

Відповідне відео опублікував Генштаб ЗСУ.

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Кадри супроводжувалися із російською озвучкою, в якій розповідали про переваги такого бойового танку, проте ЗСУ вправно вдалося знищити таку "незвичайну міць".

Українці радісно відреагували на таке відео, а, особливо, оцінили озвучку.

Скриншот коментарів

Скриншот коментаря

Раніше спецпризначенці СБУ знищили нову партію військової ворожої техніки. Внаслідок влучного удару було ліквідовано 72 окупанти.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський показав, як ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку. Українські військові успішно знищують живу силу та техніку ворога.