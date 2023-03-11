​​​​​​​В.о. міністра оборони Данії обіцяє доставити танки Leopard 1 в Україну навесні

Данські танки готує до війни в Україні німецька компанія

У Німеччині триває підготовка танків Leopard 1, які Данія планує передати Україні. ЗСУ мають отримати важку бронетехніку до кінця весни.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Королівства Данія.

Візит до Німеччини

Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен разом із державним секретарем міністерства оборони Німеччини Томасом Гітшлером відвідали компанію Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, що базується у німецькому Фленсбурзі.

Саме ця компанія займається ремонтом та підготовкою танків Leopard 1, які мають отримати українські війська.

Танки — уже навесні

Лунд Поульсен зазначив, що робота з підготовки танків просувається.

Орієнтовно до України ця важка бронетехніка прибуде до завершення весни.

"Я пишаюся тим, що Данія у співпраці з іншими країнами підтримує українську боротьбу за свободу великою та важливою пожертвою", — наголосив виконувач обов’язки міністра оборони Данії.

Спільний проєкт

Міноборони Данії нагадало, що ця скандинавська країна спільно з Нідерландами та Німеччиною на початку лютого запустила проект з оновлення великої кількості танків Leopard 1A5. Згідно із цим проєктом, Україна має якнайшвидше отримати танки у кількості двох батальйонів, що відповідає приблизно 80 танкам.

Нагадаємо, днями Польща заявила, що надасть ЗСУ ще 10 танків Leopard 2, крім тих, які уже приїхали до України.

Фото: міноборони Данії