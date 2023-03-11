В.о. міністра оборони Данії обіцяє доставити танки Leopard 1 в Україну навесні
У Німеччині триває підготовка танків Leopard 1, які Данія планує передати Україні. ЗСУ мають отримати важку бронетехніку до кінця весни.
Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Королівства Данія.
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Візит до Німеччини
Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен разом із державним секретарем міністерства оборони Німеччини Томасом Гітшлером відвідали компанію Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, що базується у німецькому Фленсбурзі.
Саме ця компанія займається ремонтом та підготовкою танків Leopard 1, які мають отримати українські війська.
Танки — уже навесні
Лунд Поульсен зазначив, що робота з підготовки танків просувається.
Орієнтовно до України ця важка бронетехніка прибуде до завершення весни.
"Я пишаюся тим, що Данія у співпраці з іншими країнами підтримує українську боротьбу за свободу великою та важливою пожертвою", — наголосив виконувач обов’язки міністра оборони Данії.
Спільний проєкт
Міноборони Данії нагадало, що ця скандинавська країна спільно з Нідерландами та Німеччиною на початку лютого запустила проект з оновлення великої кількості танків Leopard 1A5. Згідно із цим проєктом, Україна має якнайшвидше отримати танки у кількості двох батальйонів, що відповідає приблизно 80 танкам.
Нагадаємо, днями Польща заявила, що надасть ЗСУ ще 10 танків Leopard 2, крім тих, які уже приїхали до України.
Фото: міноборони Данії