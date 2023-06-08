Вода в Каховском водохранилище падает до критической отметки, — глава Укргидроэнерго

Глава Укргидроэнерго Игорь Сирота. Фото: Укргидроэнерго

Вода в уничтоженном российскими оккупантами Каховском водохранилище приближается к критическому уровню. По достижении этого уровня воду для нужд населения уже нельзя будет отбирать.

Об этом генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.

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Критическая граница

По словам Сироты, на территориях ниже бывшей Каховской ГЭС прошел пик высоты подтопления. Впрочем, вода еще будет поступать из Каховского водохранилища.

В самом же водохранилище уровень воды приближается к критической отметке — 12,7 метра.

"После чего не будет водозабора выше станции", — пояснил гендиректор Укргидроэнерго.

Восстановление Каховской ГЭС

По словам Игоря Сироты, сразу после деоккупации Херсонской области энергетики начнут строить временную перемычку на дамбе Каховской ГЭС.

"Это потребует 2 месяца по времени. Сейчас разработаются проектные решения, определяется потребность в оборудовании, машинах, механизмах, готовятся материалы, рассчитывается стоимость и сроки", — подчеркнул глава Укргидроэнерго.

Напомним, что, по информации аналитиков Института изучения войны, взорвав Каховскую ГЭС, россияне уничтожили собственные укрепления. Кроме того, вода из Каховского водохранилища заставила российские войска отойти на восток.

Подрыв Каховской гидроэлектростанции, отметили аналитики Института, существенно изменяет географию и рельеф прифронтовой зоны на юге Херсонской области.

По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, наводнение, которое началось после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, затопило около 600 квадратных километров Херсонской области. Две трети затопленной территории — это оккупированное россиянами левобережье.