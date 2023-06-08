Вода в Каховському водосховищі падає до критичної позначки, — очільник Укргідроенерго

Очільник Укргідроенерго Ігор Сирота. Фото: Укргідроенерго

Вода в знищеному російськими окупантами Каховському водосховищі наближається до критичного рівня. Після досягнення цього рівня воду для потреб населення уже не можна буде відбирати.

Про це генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин.

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Критична межа

За словами Сироти, на територіях нижче колишньої Каховської ГЕС уже пройшов пік висоти підтоплення. Втім, вода ще буде надходити з Каховського водосховища.

У самому ж водосховищі рівень води наближається до критичної позначки — 12,7 метра.

"Після чого не буде водозабору вище станції", — пояснив гендиректор Укргідроенерго.

Відновлення Каховської ГЕС

За словами Ігоря Сироти, відразу після деокупації Херсонської області енергетики почнуть будувати тимчасову перемичку на греблі Каховської ГЕС.

"Це вимагатиме 2 місяці по часу. Наразі розроблються проектні рішення, визначається потреба в устаткуванні, машинах, механізмах, готуються матеріали, обраховується вартість та терміни", — наголосив очільник Укргідроенерго.

Нагадаємо, що, за інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, підірвавши Каховську ГЕС, росіяни знищили власні укріплення. Крім того, вода з Каховського водосховища змусила російські війська відійти на схід.

Підрив Каховської гідроелектростанції, зазначили аналітики Інституту, суттєво змінює географію та рельєф прифронтової зони на півдні Херсонської області.

За словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, повінь, яка розпочалася після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, затопила близько 600 квадратних кілометрів Херсонської області. Дві третини затопленої території — це окуповане росіянами лівобережжя.