Вода в подтопленном Херсоне начала спадать, — Прокудин
За ночь в Херсоне уровень воды снизился на 20 сантиметров. В правобережной части Херсонской области подтопленными остаются более 3500 домов в 32 населенных пунктажей.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Вода постепенно спадает
По словам Александра Прокудина, вода на правобережье Херсонской области начинает спадать.
Так, за ночь в Херсоне уровень подтопления снизился сразу на 20 сантиметров и теперь составляет 5,35 м.
В области вода держится на уровне 5,38 м.
По состоянию на 9 июня остаются подтопленными 3624 дома в 32 населенных пунктах правобережной, подконтрольной Украине части Херсонской области.
Эвакуация продолжается
На правом берегу Днепра идет процесс эвакуации населения с затопленных территорий.
По состоянию на утро пятницы было эвакуировано 2352 человека.
Кроме того, спасены и вывезены 550 животных.
Напомним, что в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена . Станция восстановлению не подлежит.
Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.
В результате подтоплений один человек погиб в Николаевской области, подтверждена гибель девяти человек во временно оккупированных Олешках на левом берегу Херсонской области.
Добавим, 8 июня генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище пересек "мертвую точку" и теперь водозабор на участке выше прежней станции невозможен.