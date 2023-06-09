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Вода в подтопленном Херсоне начала спадать, — Прокудин

9 июня 2023 09:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Вода в подтопленном Херсоне начала спадать, — Прокудин
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Facebook Прокудина
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

За ночь в Херсоне уровень воды снизился на 20 сантиметров. В правобережной части Херсонской области подтопленными остаются более 3500 домов в 32 населенных пунктажей.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Вода постепенно спадает

По словам Александра Прокудина, вода на правобережье Херсонской области начинает спадать.

Так, за ночь в Херсоне уровень подтопления снизился сразу на 20 сантиметров и теперь составляет 5,35 м.

В области вода держится на уровне 5,38 м.

По состоянию на 9 июня остаются подтопленными 3624 дома в 32 населенных пунктах правобережной, подконтрольной Украине части Херсонской области.

Эвакуация продолжается

На правом берегу Днепра идет процесс эвакуации населения с затопленных территорий.

По состоянию на утро пятницы было эвакуировано 2352 человека.

Кроме того, спасены и вывезены 550 животных.

Напомним, что в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена . Станция восстановлению не подлежит.

Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.

В результате подтоплений один человек погиб в Николаевской области, подтверждена гибель девяти человек во временно оккупированных Олешках на левом берегу Херсонской области.

Добавим, 8 июня генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище пересек "мертвую точку" и теперь водозабор на участке выше прежней станции невозможен.

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