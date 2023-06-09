Вода в підтопленому Херсоні почала спадати, — Прокудін

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Facebook Прокудіна

За ніч у Херсоні рівень води знизився на 20 сантиметрів. Втім, у правобережній частині Херсонської області підтопленими залишаються понад 3500 будинків у 32 населених пунктаж.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Вода поступово спадає

За словами Олександра Прокудіна, вода на правобережжі Херсонської області починає спадати.

Так, за ніч у Херсоні рівень підтоплення знизився відразу на 20 сантиметрів, і тепер становить 5,35 м.

В області вода тримається на рівні 5,38 м.

Станом на ранок 9 червня залишаються підтопленими 3624 будинки у 32 населених пунктах правобережної, підконтрольної Україні частини Херсонської області.

Евакуація триває

На правому березі Дніпра триває процес евакуації населення із затоплених територій.

Станом на ранок п’ятниці були евакуйовані 2352 людини.

Крім того, врятовано і вивезено 550 тварин.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

Унаслідок підтоплень одна людина загинула на Миколаївщині, підтверджено загибель дев'ятьох людей у тимчасово окупованих Олешках на лівому березі Херсонщини.

Додамо, 8 червня генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота повідомив, що рівень води в Каховському водосховищі перетнув "мертву точку" і тепер водозабір на ділянці вище колишньої станції неможливий.