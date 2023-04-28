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Воєнкомів із тилу відправлятимуть на фронт: доручення Зеленського

28 квітня 2023 13:45
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Воєнкомів із тилу відправлятимуть на фронт: доручення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному відправляти воєнкомів із центрів комплектацій на фронт. На їхні місця будуть ставити воїнів, які отримали порання.

Про це повідомив на брифінгу міністр оборони Олексій Резніков, передає Укрінформ.

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Доручення Зеленського

"Є одна із простих рекомендацій Президента України. Він дав серйозну рекомендацію Головнокомандувачу Валерію Залежному — переважну більшість воєнкомів, які давно сидять у центрах комплектацій відправляти як військовослужбовців на лінію фронту. А скеровувати на їх місце військовослужбовців, які отримали поранення, які знають, у тому числі як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб", — сказав Резніков.

Міністр додав, що нещодавно призначений перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк опікується центрами комплектування та соціальної підтримки.

"Він цим займається системно. Реформа центрів комплектації давно вже на часі. Тому ми разом з Міністерством цифрової трансформації розвиваємо проєкт "Оберіг"", — сказав Резніков.

Нагадаємо, нещодавно Олексій Резніков розповів, якої ще військової техніки потребує Україна від партнерів. За його словами, Україна наразі вже "майже біля стелі" з точки зору завдань і досягнень в отриманні військової допомоги від партнерів. Залишилося лише питання передачі ЗСУ сучасних бойових літаків.

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