"Мішені терористів — мирні люди": Зеленський відреагував на нічну атаку по Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

У ніч проти 28 квітня ворог знову атакував Україну ракетами та БпЛА. Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожу атаку та оприлюднив фото із наслідками руйнувань.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

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"Цієї ночі ворог знову атакував Україну ракетами та БпЛА. Мішені терористів — мирні люди та об’єкти", — сказав Президент.

Він розповів, що внаслідок ракетного удару по Умані пошкоджено близько десяти багатоквартирних будинків. В одному з них знищено цілий під’їзд. Під завалами залишаються люди. На жаль, є постраждалі та загиблі, серед них дитина.

У Дніпрі обстріл терористів забрав життя дитини. Володимир Зеленський висловив співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких через російський терор.

Наслідки російської атаки на Україну уночі 28 квітня. Фото: Володимир Зеленський/ Telegram

Наслідки російської атаки на Україну уночі 28 квітня. Фото: Володимир Зеленський/ Telegram

Наслідки російської атаки на Україну уночі 28 квітня. Фото: Володимир Зеленський/ Telegram

Наслідки російської атаки на Україну уночі 28 квітня. Фото: Володимир Зеленський/ Telegram

Наслідки російської атаки на Україну уночі 28 квітня. Фото: Володимир Зеленський/ Telegram

Наслідки російської атаки на Україну уночі 28 квітня. Фото: Володимир Зеленський/ Telegram 1 / 6

Він також подякував нашим Повітряним силам, нашим зенітникам та усім, хто допомагає долати наслідки ворожих атак, усім, хто захищає наших людей.

"Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання, а не навпаки, як вони думають. Ми не забудемо жоден злочин, не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності", — підкреслив глава держави.

Нагадаємо, у ніч з 27 на 28 квітня у всіх регіонах України лунала сирена повітряної тривоги. Кілька українських міст опинилося під ударом російських ракет, загинули мирні жителі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про деталі масового ракетного удару. За його словами, російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.

Загалом було знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555.