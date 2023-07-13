"Они едут дольше, чем воюют": оккупант рассказал о "зеках" РФ на фронте
Российский военный рассказал своей жене о том, как ВСУ готовы к наступлению и о том, как в РФ запрещено вывозить мертвых и раненых "зеков". По словам оккупанта, погибших просто закапывают и отмечают как пропавшие без вести.
Перехваченный разговор был опубликован в ГУР.
Перехват разговора врага
— У вас тоже там не тихо?
— У нас чуть хохлы копятся за "железкой". Все всё знают, бл*дь, никто ничего не делает. Хохлы, бл*дь, в телеграме, бл*дь, комбату пишут, бл*дь, когда есть интернет.
— Ну.
— Они ему пишут, что вам п*зда, бл*дь, мы вас разнесем.
— Нормально.
— Вот поэтому сегодня всю ночь держали "железку", а они не пришли.
— Я не понимаю, даже вот этих уже показывали, как их, из Улан-Удэ, или откуда они там, Ханты-Мансийский округ. Туда уже тоже, блин, аж самолетом прилетели мобилизованые.
— Так и "зэки" оттуда же с Улан-Удэ, с Бурятии, 60 человек оттуда.
— Вот они ж приехали, всё, вам пусть отпускают.
— Они ж "зэки", их чисто, бл*дь, за "железку" на убой и всё. Они едут дольше, чем воюют. Зашли, их сразу разъебали и всё. Их даже, ну, их вообще никто не считает, я вообще не уверен, что их отсюда вывозят. Раненных запрещено вывозить за "ноль".
— Запрещено?
— Да.
— А где они лечатся?
— Ну, этих, бл*, "зэков" нельзя вывозить, а х*й знает, где там отвозят, бл*дь, лечатся ли они вообще или не лечатся, кто их знает. Я думаю "200-тые" так, сколько они тут у нас лежали, бл*дь, просто закопали где-нибудь и всё. Безвести пропавшие будут.
— Та мне пох*й на них, мне главное, чтоб ты вернулся домой.
— Да я понимаю, что пох*й, как отсюда вернешься? Все уже говорят, что, бл*дь, два выхода: либо — "200", либо "300". По другому тут вообще непонятно как. Сейчас опять, вроде, переводят на посты к "железке".
— Это куда?
— Ну, где стреляют почаще, сейчас активно закапываемся.
— Да хохлы по-любому готовятся. Главное, чтоб мы были готовы.
— Мы не готовы, у нас нечем готовиться.
Напомним, ранее военнослужащий Российской Федерации рассказал жене о профессиональной аэроразведке украинских войск и отношении своего командования к личному составу.