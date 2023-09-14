Взрывы сегодня 14 сентября: вражеская атака

Враг атакует Днепр: в городе слышны взрывы
Сегодня, 14 сентября, в Днепре слышны взрывы. По предварительным данным, в регионе сработала наша ПВО. Ранее в нескольких областях Украины объявили о воздушной тревоге. Есть угроза баллистики и БпЛА.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
В Днепре мощные взрывы 14 сентября
Сообщается, что около часа ночи 14 сентября в Днепре слышны мощные взрывы. Город атакует враг.
Напомним, в ночь на 13 сентября была совершена атака на Севастопольский морской завод. Спутники NASA зафиксировали три очага возгорания. Сейчас трудно оценить, какие потери понесли оккупанты в результате удара, но сообщают о поврежденных десантном корабле и подводной лодке.
Ранее мы сообщали, из-за взрывов и пожара во временно оккупированном Севастополе на судоремонтном заводе могли быть повреждены большой десантный корабль и подлодка KILO.