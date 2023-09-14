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Враг атакует Днепр: в городе слышны взрывы

14 сентября 2023 00:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы сегодня 14 сентября: вражеская атака
Бойцы ВСУ обезвреживают воздушные цели врага. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 14 сентября, в Днепре слышны взрывы. По предварительным данным, в регионе сработала наша ПВО. Ранее в нескольких областях Украины объявили о воздушной тревоге. Есть угроза баллистики и БпЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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В Днепре мощные взрывы 14 сентября

Сообщается, что около часа ночи 14 сентября в Днепре слышны мощные взрывы. Город атакует враг.

Напомним, в ночь на 13 сентября была совершена атака на Севастопольский морской завод. Спутники NASA зафиксировали три очага возгорания. Сейчас трудно оценить, какие потери понесли оккупанты в результате удара, но сообщают о поврежденных десантном корабле и подводной лодке.

Ранее мы сообщали, из-за взрывов и пожара во временно оккупированном Севастополе на судоремонтном заводе могли быть повреждены большой десантный корабль и подлодка KILO.

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