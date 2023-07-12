Воздушная тревога в Украине ночью 12 июля: западные области

Shahed-136: иранский дрон-камикадзе. Фото: commons.wikimedia.org

Ночью, 12 июля, в Украине в нескольких областях объявлена воздушная тревога. Пока опасность распространилась на западные области. Есть угроза атаки беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине ночью 12 июля

Сообщается, что воздушная тревога в Украине начала распространяться около полуночи. Иранские дроны двигались в сторону Черниговской, Черкасской и Киевской областей Сумской и Полтавской.

В настоящее время воздушная тревога звучит в Винницкой области.

Карта воздушных тревог сейчас такова:

02:22:

03:06:

По информации мониторинговых каналов, сохраняется угроза Черкасской, Кировоградской областям.

Напомним, в течение суток враг атаковал Украину ударными беспилотниками иранского производства типа Shahed. Всего было задействовано 28 дронов-камикадзе.

В результате успешной боевой работы наша ПВО уничтожила 26 ударных БпЛА и 2 разведывательных беспилотника типа "Zala". Также враг нанес 54 авиационных ударов и совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры пострадали мирные люди.