Воздушная тревога в Украине ночью 12 июля: западные области

Враг атакует дронами: по Украине ширится карта воздушных тревог
Ночью, 12 июля, в Украине в нескольких областях объявлена воздушная тревога. Пока опасность распространилась на западные области. Есть угроза атаки беспилотников.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога в Украине ночью 12 июля
Сообщается, что воздушная тревога в Украине начала распространяться около полуночи. Иранские дроны двигались в сторону Черниговской, Черкасской и Киевской областей Сумской и Полтавской.
В настоящее время воздушная тревога звучит в Винницкой области.
Карта воздушных тревог сейчас такова:
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По информации мониторинговых каналов, сохраняется угроза Черкасской, Кировоградской областям.
Напомним, в течение суток враг атаковал Украину ударными беспилотниками иранского производства типа Shahed. Всего было задействовано 28 дронов-камикадзе.
В результате успешной боевой работы наша ПВО уничтожила 26 ударных БпЛА и 2 разведывательных беспилотника типа "Zala". Также враг нанес 54 авиационных ударов и совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры пострадали мирные люди.