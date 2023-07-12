Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ворог атакує дронами: Україною шириться мапа повітряних тривог arrow

Ворог атакує дронами: Україною шириться мапа повітряних тривог

12 липня 2023 02:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога в Україні вночі 12 липня: західні області
Ворог атакує дронами: Україною шириться мапа повітряних тривог
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 12 липня, в Україні у кількох областях оголошена повітряна тривога. Наразі небезпека поширилася на західні області. Існує загроза атаки безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні вночі 12 липня

Повідомляється, що повітряна тривога в Україні почала ширитися близько опівночі. Іранські дрони рухались в бік Чернігівської, Черкаської та Київської областей з Сумської та Полтавської.

Наразі повітряна тривога лунає у Вінницькій області.

Нагадаємо, протягом доби ворог атакував Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу "Shahed". Усього було задіяно 28 дронів-камікадзе.

В результаті успішної бойової роботи наша ППО знищила 26 ударних БпЛА та 2 розвідувальних безпілотники типу "Zala". Також, ворог завдав 54 авіаційних ударів та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Новина з відео

07:15 Щоб росли великі соковиті грона: як обрізати виноград влітку

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз