Враг атакует Запорожье — в городе слышны взрывы
7 ноября 2023 17:41
обновлено: 17:54
Дым в воздухе после взрыва. Иллюстративное фото: google.com
В Запорожье продолжается воздушная тревога, есть угроза ракетной опасности. В городе слышны звуки громких взрывов.
Об этом сообщает Суспільне.
Читайте также:
Громкие взрывы в Запорожье
В Запорожье ракетная опасность. По предварительной информации, работает ОТРК "Искандер" из Крыма. В городе также заметили разведывательный БПЛА и, вероятно, есть прилеты в пригород. Информации о пострадавших пока нет.
Напомним, во временно оккупированном Донецке раздаются взрывы. Местные сообщают о "прилетах" в центре города.
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту возле Кривого Рога. Это произошло во время воздушной тревоги в регионе.
Читайте Новини.LIVE!