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Враг атакует Запорожье — в городе слышны взрывы

7 ноября 2023 17:41
обновлено: 17:54
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Враг атакует Запорожье — в городе слышны взрывы
Дым в воздухе после взрыва. Иллюстративное фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Запорожье продолжается воздушная тревога, есть угроза ракетной опасности. В городе слышны звуки громких взрывов.

Об этом сообщает Суспільне.

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В Запорожье ракетная опасность. По предварительной информации, работает ОТРК "Искандер" из Крыма. В городе также заметили разведывательный БПЛА и, вероятно, есть прилеты в пригород. Информации о пострадавших пока нет.

Сообщение о воздушной тревоге и взрывах
Сообщение о воздушной тревоге и взрывах. Фото: скриншот поста Суспільного

Напомним, во временно оккупированном Донецке раздаются взрывы. Местные сообщают о "прилетах" в центре города.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту возле Кривого Рога. Это произошло во время воздушной тревоги в регионе.

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