Враг атакует Запорожье — в городе слышны взрывы

Дым в воздухе после взрыва. Иллюстративное фото: google.com

В Запорожье продолжается воздушная тревога, есть угроза ракетной опасности. В городе слышны звуки громких взрывов.

Об этом сообщает Суспільне.

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В Запорожье ракетная опасность. По предварительной информации, работает ОТРК "Искандер" из Крыма. В городе также заметили разведывательный БПЛА и, вероятно, есть прилеты в пригород. Информации о пострадавших пока нет.

Сообщение о воздушной тревоге и взрывах. Фото: скриншот поста Суспільного

Напомним, во временно оккупированном Донецке раздаются взрывы. Местные сообщают о "прилетах" в центре города.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту возле Кривого Рога. Это произошло во время воздушной тревоги в регионе.