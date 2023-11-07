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Ворог атакує Запоріжжя — у місті чутно вибухи

7 листопада 2023 17:41
оновлено: 17:54
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Ворог атакує Запоріжжя — у місті чутно вибухи
Дим в повітрі після вибуху. Ілюстративне фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Запоріжжі триває повітряна тривога, є загроза ракетної небезпеки. У місті чутно звуки гучних вибухів.

Про це повідомляє Суспільне.

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Гучні вибухи у Запоріжжі

У Запоріжжі ракетна небезпека. За попередньою інформацією працює ОТРК "Іскандер" з Криму. У місті також помітили розвідувальний БпЛА та ймовірно, є прильоти у передмістя. Інформації щодо постраждалих наразі немає. 

Повідомлення про повітряну тривогу і вибухи
Повідомлення про повітряну тривогу і вибухи. Фото: скриншот допису Суспільного

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку лунають вибухи. Місцеві повідомляють про "прильоти" у центрі міста.

Російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту біля Кривого Рогу. Сталося це під час повітряної тривоги в регіоні.

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