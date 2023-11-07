Ворог атакує Запоріжжя — у місті чутно вибухи
7 листопада 2023 17:41
оновлено: 17:54
Дим в повітрі після вибуху. Ілюстративне фото: google.com
У Запоріжжі триває повітряна тривога, є загроза ракетної небезпеки. У місті чутно звуки гучних вибухів.
Про це повідомляє Суспільне.
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Гучні вибухи у Запоріжжі
У Запоріжжі ракетна небезпека. За попередньою інформацією працює ОТРК "Іскандер" з Криму. У місті також помітили розвідувальний БпЛА та ймовірно, є прильоти у передмістя. Інформації щодо постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку лунають вибухи. Місцеві повідомляють про "прильоти" у центрі міста.
Російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту біля Кривого Рогу. Сталося це під час повітряної тривоги в регіоні.
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