Ворог атакує Запоріжжя — у місті чутно вибухи

Дим в повітрі після вибуху. Ілюстративне фото: google.com

У Запоріжжі триває повітряна тривога, є загроза ракетної небезпеки. У місті чутно звуки гучних вибухів.

Про це повідомляє Суспільне.

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Гучні вибухи у Запоріжжі

У Запоріжжі ракетна небезпека. За попередньою інформацією працює ОТРК "Іскандер" з Криму. У місті також помітили розвідувальний БпЛА та ймовірно, є прильоти у передмістя. Інформації щодо постраждалих наразі немає.

Повідомлення про повітряну тривогу і вибухи. Фото: скриншот допису Суспільного

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку лунають вибухи. Місцеві повідомляють про "прильоти" у центрі міста.

Російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту біля Кривого Рогу. Сталося це під час повітряної тривоги в регіоні.