Враг атаковал объекты критической инфраструктуры на Буковине — какие повреждения
Российские войска утром в пятницу, 29 марта, атаковали Черновицкую область. В результате обстрелов были повреждены объекты инфраструктуры в регионе.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram.
Обстрел инфраструктуры на Буковине
По данным следствия, 29 марта около 5.30 вооруженные силы РФ атаковали объекты критической инфраструктуры в Черновицкой области.
"В результате атаки получили повреждения нежилые помещения и сооружения, которые оказались в эпицентре падения обломков", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители.
При процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, российские военные совершили массированную атаку по Ивано-Франковской области. Там захватчики ударили по объекту критической инфраструктуры
Также мы писали, что под прицелом была и Львовщина, по которой враг выпустил 11 беспилотников и ракеты. Обломки сбитых целей повредили объект критической инфраструктуры.
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