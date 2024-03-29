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Враг атаковал объекты критической инфраструктуры на Буковине — какие повреждения

29 марта 2024 16:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Враг атаковал объекты критической инфраструктуры на Буковине — какие повреждения
Последствия обстрелов. Фото: Черновицкая областная прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска утром в пятницу, 29 марта, атаковали Черновицкую область. В результате обстрелов были повреждены объекты инфраструктуры в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram.

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По данным следствия, 29 марта около 5.30 вооруженные силы РФ атаковали объекты критической инфраструктуры в Черновицкой области.

"В результате атаки получили повреждения нежилые помещения и сооружения, которые оказались в эпицентре падения обломков", — говорится в сообщении.

обстрел Буковины 29 марта
Последствия обстрелов. Фото: Черновицкая областная прокуратура

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители.

обстрел Буковины 29 марта
Последствия обстрелов. Фото: Черновицкая областная прокуратура

При процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, российские военные совершили массированную атаку по Ивано-Франковской области. Там захватчики ударили по объекту критической инфраструктуры 

Также мы писали, что под прицелом была и Львовщина, по которой враг выпустил 11 беспилотников и ракеты. Обломки сбитых целей повредили объект критической инфраструктуры.

обстрелы
Черновицкая область
оккупанты
критическая инфраструктура
инфраструктура
война в Украине

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