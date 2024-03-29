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Росіяни обстріляли об'єкт критичної інфраструктури в Івано-Франківській області

29 березня 2024 09:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росіяни обстріляли об'єкт критичної інфраструктури в Івано-Франківській області
Наслідки російського обстрілу. Фото архівне: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти вночі, 29 березня, здійснили масовану атаку по українських містах, застосувавши різні типи озброєння. Не оминула загроза й Івано-Франківську область. Там загарбники вдарили по об'єкту критичної інфраструктури 

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук у Telegram.

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"Ціллю ворога став об'єкт критичної сфери. На щастя, обійшлося без жертв", — наголосила Онищук.

За її словами, на світанку українські захисники неба знешкодили повітряні цілі.

Вона подякувала силам ППО за те, що вони цілодобово стоять на захисті нашого спокою.

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Допис Онищук. Фото: скриншот

Нагадаємо, під час масованої комбінованої атаки окупанти вкотре вдарили по енергетичних об'єктах України. Наразі у двох областях країни діють відключення світла.

Також міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що російські окупанти знову влаштували терор проти нашої енергетики. Під ударом опинилися об'єкти у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях.

війна
росіяни
Україна
обстріли
Івано-Франківська область
окупанти
критична інфраструктура

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