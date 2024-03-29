Росіяни обстріляли об'єкт критичної інфраструктури в Івано-Франківській області
Російські окупанти вночі, 29 березня, здійснили масовану атаку по українських містах, застосувавши різні типи озброєння. Не оминула загроза й Івано-Франківську область. Там загарбники вдарили по об'єкту критичної інфраструктури
Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук у Telegram.
Обстріл Івано-Франківської області
"Ціллю ворога став об'єкт критичної сфери. На щастя, обійшлося без жертв", — наголосила Онищук.
За її словами, на світанку українські захисники неба знешкодили повітряні цілі.
Вона подякувала силам ППО за те, що вони цілодобово стоять на захисті нашого спокою.
Нагадаємо, під час масованої комбінованої атаки окупанти вкотре вдарили по енергетичних об'єктах України. Наразі у двох областях країни діють відключення світла.
Також міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що російські окупанти знову влаштували терор проти нашої енергетики. Під ударом опинилися об'єкти у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях.
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