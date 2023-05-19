"Враг берет количеством": Маляр прокомментировала бои в Бахмуте

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: УНИАН

В пятницу вечером, 19 мая, Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении продолжаются жесткие бои. По словам заместителя министра обороны Украины оккупанты продолжают атаковать украинские территории ценой больших потерь.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Бои на Бахмутском направлении

"Враг не может побеждать качеством, поэтому берет количество. В частности, увеличил присутствие войск на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек и пытается использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов", — заявила Анна Маляр.

Также она добавила, что в городе Бахмут оккупанты превращают здания в пепел. Российские войска оставляют только фундамент, который невозможно защищать.

Отмечается, что украинские войска удерживают в Бахмуте рубежи района "Самолет".

"В пригороде Бахмута сегодня темпы продвижения наших войск несколько снижены. Врагу не удается вернуть утраченные позиции. Наши воины отбивают все атаки врага на этом направлении", — написала заместитель министра обороны Украины.

Кроме этого Анна Маляр сообщила, что ВСУ в Бахмуте и пригороде свои военные задачи выполняет:

уничтожают врага

снижают наступательный потенциал оккупантов

выиграют время для других запланированных действий

Напомним, что владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники не могут оцепить украинские силы в Бахмуте.

Российские оккупанты регулярно утверждают, что якобы "полностью контролируют" город Бахмут Донецкой области. Захватчики пытаются выдать желаемое за действительное.