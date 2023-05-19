Маляр відреагувала на заяву окупантів про повний контроль над Бахмутом

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: АрміяInform

Російські окупанти регулярно стверджують, що нібито "повністю контролюють" місто Бахмут Донецької області. Загарбники намагаються видати бажане за дійсне.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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Інформаційний фальстарт росіян

"Певне просування є, це видно й зрозуміло. Разом з тим, це стиль росіян, в них завжди йде інформаційний фальстарт — видають бажане за дійсне й оголошують раніше ті цілі, яких вони хотіли б досягти. Власне, дуже часто виходить так, що вони їх не досягають", — заявила Маляр.

За словами засупниці міністра оборони, українські захисники сьогодні контролюють південно-західну частину Бахмуту. Вона розповіла, що РФ й справді найбільше концентрує інформаційні зусилля та військових саме на цьому напрямку.

"Натомість в Мар'їнці та Авдіївці такі самі бої тривають. Їхня задача взяти їх під контроль, тому вони дуже запекло воюють й там", — сказала Маляр.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Заступниця міністра оборони зазначила, що українські військові потужно зупиняють ворога, попри те, що окупантів більше за числом та зброєю.

"Якщо ми аналізуємо бої за Бахмут, які тривають з минулого серпня — з минулого ж серпня вони не можуть просунутись. Якщо вони просуваються в місті на якийсь там кілометр майже за рік, це можна назвати стоянням на місці", — додала Маляр.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку контрнаступ проводять підрозділи 10-ої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Вони зачищають територію, знищуючи російських окупантів.

Також ми писали, що українські військові перехопили тактичну ініціативу і досягли успіхів в районі Бахмута Донецької області в ході контрнаступальних операцій вчора, 18 травня. Ці дії є продовженням локальних контрнаступів, які війська України проводять вже кілька днів.