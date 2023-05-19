"Ворог бере кількістю": Маляр прокоментувала бої в Бахмуті

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: УНІАН

У п'ятницю ввечері, 19 травня, Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку тривають дуже жорсткі бої. За словами заступниці міністра оборони України окупанти продовжують атакувати українські території ціною великих втрат.

Про це інформує заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Бої на Бахмутському напрямку

"Ворог не може перемагати якістю, тому бере кількістю. Зокрема, збільшив присутність військ на Бахмутському напрямку на декілька тисяч осіб та намагається використовувати перевагу у важкій артилерії і кількості снарядів", — заявила Ганна Маляр.

Також вона додала, що у місті Бахмут окупанти перетворюють будівлі на попіл. Російські війська залишають лише фундамент, який неможливо обороняти.

Зазначається, що українські війська утримують у Бахмуті рубежі району "Літак".

"У передмісті Бахмута сьогодні темпи просування наших військ дещо знижені. Водночас ворогу не вдається повернути втрачені позиції. Наші воїни відбивають всі атаки ворога на цьому напрямку", — написала заступниця міністра оборони України.

Крім цього Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ в Бахмуті та передмісті свої військові задачі виконує:

нищать ворога

знижують наступальний потенціал окупантів

виграють час для інших запланованих дій

Нагадаємо, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці не можуть оточити українські сили у Бахмуті.

Російські окупанти регулярно стверджують, що нібито "повністю контролюють" місто Бахмут Донецької області. Загарбники намагаються видати бажане за дійсне.