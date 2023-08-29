Враг прячет от Украины свои корабли в Азове

Спикер УГА Сергей Братчук. Фото: Новини.LIVE

Россияне пытаются держаться в Черном море подальше от побережья Одесской и Николаевской областей. Оккупанты боятся ударов украинских надводных дронов и именно поэтому все больше военных кораблей РФ перемещаются ближе к Азову.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Враг отошел с северо-западной части Черного моря и пытается прятаться за географическими выступлениями временно оккупированного Крыма и оттуда пытается наносить удары", — сказал Братчук.

Также спикер УГА подчеркнул, что в последнее время враг наносит удары преимущественно по прифронтовым регионам авиабомбами, а вот ракетный арсенал несколько экономит.

"Сейчас есть определенное затишье, конечно оно настораживает, потому что воздушная разведка врага работает. И мы можем предусматривать сценарий, что враг накапливает боекомплект, чтобы наносить соответствующие удары", — добавил Сергей Братчук.

Успехи ВСУ

Напомним, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. В частности, в направлении Вербового ВСУ преуспевают и закрепляются на достигнутых рубежах.

Также генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал работу 22-й Отдельной механизированной бригады. Их аэроразведка обнаружила военных РФ, которые были ликвидированы.