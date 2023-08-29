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Ворог ховає від України свої кораблі в Азові, — Братчук

29 серпня 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ворог ховає від України свої кораблі в Азові
Речник УДА Сергій Братчук. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росіяни намагаються триматися у Чорному морі якнайдалі від узбережжя Одеської та Миколаївської областей. Окупанти бояться ударів українських надводних дронів і саме тому дедалі більше військових кораблів РФ переміщуються ближче до Азова.

Про це в етері телемарафону  повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Ворог відійшов з північно-західної частини Чорного моря та намагається ховатися за географічними виступами тимчасово окупованого Криму і звідти намагається завдавати ударів", — сказав Братчук.

Також речник УДА наголосив, що останнім часом ворог завдає ударів переважно по прифронтових регіонах авіабомбами, а от ракетний арсенал дещо економить.

"Зараз є певне затишшя, звичайно воно насторожує, бо повітряна розвідка ворога працює. І ми можемо передбачати сценарій, що ворог накопичує боєкомплект, щоб завдавати відповідних ударів", — додав Сергій Братчук. 

Успіхи ЗСУ 

Нагадаємо, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Зокрема, у напрямку Вербового ЗСУ мають успіх та закріплюються на досягнутих рубежах. 

Також генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав роботу 22-ї Окремої механізованої бригади. Їхня аеророзвідка виявила військових РФ, яких було ліквідовано.

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